Pazaryeri'nde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" adlı proje kapsamında, önceki yıllarda yapılan meyveciliği geliştirme projelerinin devamı niteliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 22 çiftçiye ceviz, badem, Trabzon hurması, incir ve hünnaptan oluşan toplam 310 meyve fidanı dağıtıldı.

Fidan dağıtımına katılan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bu proje, çiftçilerin meyvecilik alanında daha fazla ürün yetiştirmelerine olanak tanıyarak hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye olumlu etkiler sunmayı amaçlamaktadır." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de projenin temel amacının, yerel çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece bölgenin tarımsal potansiyelini daha etkin kullanmak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibe desteği ile sağlanan meyve fidanlarıyla bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Sert, "Meyve fidanı dağıtımı, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra çiftçilerin bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine de olanak tanıyacaktır. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, uzun vadede bölgenin ekonomik yapısına olumlu katkılarda bulunmayı hedeflemektedir." dedi.