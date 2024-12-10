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        Pazaryeri'nde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" adlı proje kapsamında, önceki yıllarda yapılan meyveciliği geliştirme projelerinin devamı niteliğinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:11
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        Pazaryeri'nde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" adlı proje kapsamında, önceki yıllarda yapılan meyveciliği geliştirme projelerinin devamı niteliğinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte 22 çiftçiye ceviz, badem, Trabzon hurması, incir ve hünnaptan oluşan toplam 310 meyve fidanı dağıtıldı.

        Fidan dağıtımına katılan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bu proje, çiftçilerin meyvecilik alanında daha fazla ürün yetiştirmelerine olanak tanıyarak hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye olumlu etkiler sunmayı amaçlamaktadır." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de projenin temel amacının, yerel çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece bölgenin tarımsal potansiyelini daha etkin kullanmak olduğunu ifade etti.

        Bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibe desteği ile sağlanan meyve fidanlarıyla bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Sert, "Meyve fidanı dağıtımı, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra çiftçilerin bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine de olanak tanıyacaktır. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, uzun vadede bölgenin ekonomik yapısına olumlu katkılarda bulunmayı hedeflemektedir." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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