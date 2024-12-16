Yedi yıldır Doğu ve Güneydoğu'daki öğrenciler için şapka örüyor

ATAHAN GEZER - Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan Güler Kasım, 7 senedir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilkokul öğrencilerine şapka örüp gönderiyor.

Kasım, Şanlıurfa'da sınıf öğretmenliği yapan arkadaşının oğlunun 2017 yılında öğrencileri için örgü ürünler istemesi üzerine şapka örmeye başladı.

Daha sonra Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğretmenlik yapan yeğeninin öğrencileri için de örgü ören 65 yaşındaki Kasım, 5 yıl boyunca bu kentlerdeki ilkokul öğrencileri için şapka üretip onlara kargoyla gönderdi.

Son 2 senedir de Bilecik'ten Siirt'e tayin olan Vali Kemal Kızılkaya aracılığıyla tanıştığı, Baykan ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Muhammed Yusuf Özüş'ün "Sen De Bir Fidan Dik" projesine destek olmak amacıyla bu ilçeye örgü şapkalar gönderen Kasım, bu seneki teslimatını da geçen hafta yaptı.

Şimdiye kadar kız ve erkek öğrenciler için farklı renk ve desenlerde yaklaşık 300 şapka ören, hayırseverliğinden dolayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün makamında ağırladığı Kasım, gelecek yıl da Siirt'e göndermeyi planladığı şapkaları şimdiden hazırlamaya başladı.