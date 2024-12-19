Bilecik'te okul servisi şoförlerine eğitim verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim öncülüğünde öğrencileri taşıyan firmaların şoförlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik tarafından eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki düzenlenen toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik tarafından servis şoförlerine, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanunu, Yönetmelik kapsamında araçlarda bulundurulması gerekli olan yangın söndürme tüpü, okul taşıtı yazısı, yanıp sönen dur levhası, öğrenci emniyet kemerleri, kış şartlarında araçlarını nasıl kullanmaları konusu, ehliyet, SRC belgesi başlıklarında okul taşıma faaliyetiyle ilgili sorumluluklar ile iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında bilgiler verildi.

Düzenlenen eğitim sonrasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü “Erhan Döş, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte, öğrencilerin taşınması konusuna, çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin Okul servis araçları hizmet yönetmeliği, Servis araçlarının denetiminde aranacak şartlar, servis sürücülerinin öğrencilerle iletişimi, öğrenci servis sürücülerinin görünümleri, öğrenci servis sürücülerinin davranış ve sorumlulukları, öğrenci servis araçları ile ilgili genel kurallar, öğrenci servis şoförleri ve öğrenciler ile ilgili genel kurallar, uyulması gereken hız kuralları, araç içerisinde öğrencilerin emniyet kemeri takmalarına dikkat edilmesi gibi konularda eğitim verildi." dedi.