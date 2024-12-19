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        Bilecik'te işçi servisiyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:17
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        Bilecik'te işçi servisiyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bilecik-Yenişehir kara yolunda seyreden Ahmet Ç. idaresindeki 11 TC 778 plakalı midibüs, Pelitözü Kavşağı yakınında karşı yönden gelen Barış T'nin kullandığı 16 ALF 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, yolcusu bulunmayan işçi servisi, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü Barış T, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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