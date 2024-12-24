Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
Bilecik'te, Valilik ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Bilecik'te, Valilik ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın Valilik makamında imzaladığı protokolle kentteki kamu kurumlarında çalışan ve lisans diplomasına sahip personelin kişisel, mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Protokol kapsamında BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünce verilen yüksek lisans eğitimlerinde kamu çalışanları için ek kontenjan ayrılacak. Böylece kurum personelleri, akademik gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak.
Ayrıca anlaşmayla hem kurumların kapasitesi artırılacak hem de çalışanların bireysel kariyer hedeflerine katkı sunulacak.
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