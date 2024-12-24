Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Bilecik'te, Valilik ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın Valilik makamında imzaladığı protokolle kentteki kamu kurumlarında çalışan ve lisans diplomasına sahip personelin kişisel, mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.