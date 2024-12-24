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        Bilecik'te "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri" başladı

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezinde "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:04
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        Bilecik'te "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri" başladı
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        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezinde "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri" başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerle anne adaylarının bilinçli gebelik süreci geçirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Uzman personelin verdiği eğitimlerde hamilelik dönemlerinde ihtiyaç duyulan bilgiler aktarılıyor ve uygulamalı pratiklerle gösteriliyor.

        Böylece gebelerin hem kendi hem de bebeklerinin sağlıklarını en iyi şekilde korumaları amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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