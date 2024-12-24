Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul inşaatını inceledi

Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.

Okul inşaatlarının eğitim kalitesinin artırılmasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Aygöl, "Çocuklarımıza modern ve yenilikçi eğitim imkanları sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşa edilen, 24 derslikli binanın eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açılması planlanıyor.

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