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        Bilecik'te "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:19
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        Bilecik'te "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı
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        Bilecik'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilecik Gençlik Merkezlerinin tanıtım filmi gösterildi, çalıştayın yöntem sunumu yapıldı.

        Lise ve üniversite öğrencileri, daha sonra çeşitli alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

        Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, geleceğin gençlere emanet olduğunu söyledi.

        Bu nedenle gençlerin planlarını geleceğe dönük oluşturması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de çalıştayın Türkiye'nin gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sunacağını belirtti.

        Etkinlikte toplumun her kesiminden gence düşüncelerini politikaya yansıtma imkanı verildiğini ifade eden Özdemir, "Bu çalıştayda belirleyeceğimiz somut hedefler ve eylem planları ile gençlerimizin daha güçlü bir geleceğinin olması, uluslararası gelişmelere uyum sağlayarak hem aktif hem de sorumlu vatandaşlar olabilmeleri yolunda yol haritasını birlikte çizeceğiz." dedi.

        Organizasyona, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile akademik ve idari personel katıldı.

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