Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi

        Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce 2024 yılında 6 bin 583 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi
        ABONE OL

        Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce 2024 yılında 6 bin 583 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

        Bilecik İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl boyunca İŞKUR ile işletmelerin ve iş arayan vatandaşların iletişiminin uyumlu geçtiğini aktardı.

        Yıl boyunca istihdam faaliyetlerine yön vererek ulusal istihdam politikalarına önemli katkılar sunduklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "2 bin 386 genç, 202 engelli, bin 113 yükseköğrenim mezunu ile 4 bin 140 erkek ve 2 bin 443 kadın olmak üzere toplam 6 bin 583 vatandaşımız işe yerleştirildi. 18 farklı firma ile 217 katılımcılı 39 adet iş başı ve 281 katılımcılıyla da 6 adet çalışanların mesleki eğitim programı düzenledik. Toplum Yararına Programlar ve İşgücü Uyum Programları düzenlendi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport
        8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'in tarihi Söğüt ilçesinin dijital ortamda tanıtılması için proje ge...
        Bilecik'in tarihi Söğüt ilçesinin dijital ortamda tanıtılması için proje ge...
        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı
        Bilecik'te alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı
        Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı