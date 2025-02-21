Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişiyi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İhbar üzerine durdurulan otobüsteki bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 103,93 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı.