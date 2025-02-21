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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişiyi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:31
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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişiyi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İhbar üzerine durdurulan otobüsteki bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 103,93 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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