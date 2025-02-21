Bilecik'te kaçakçılık operasyonu yapıldı

Ekipler, kent merkezinde de bir kişinin üzerinde 100 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdu. Polis, tırda yaptığı aramada farklı markalarda 710 paket ele geçirdi.

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