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        Bilecik'te kaçakçılık operasyonu yapıldı

        Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:22
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        Bilecik'te kaçakçılık operasyonu yapıldı
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        Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdu. Polis, tırda yaptığı aramada farklı markalarda 710 paket ele geçirdi.

        Ekipler, kent merkezinde de bir kişinin üzerinde 100 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

        Tır sürücü ile şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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