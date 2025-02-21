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        Bilecik'te kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Bilecik'te, "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:35
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        Bilecik'te kan bağışı kampanyası başlatıldı
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        Bilecik'te, "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesi ve Cumhuriyet İlkokulu önünde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan bağışında bulundu.

        Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, amaçlarının, ramazan ayı öncesi kan stoklarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kampanyaya vatandaşların destek verdiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

        "Günlük 25-30 kişi kan bağışında bulunuyor. Kampanya olduğu günlerde bu sayımız artıyor. Burada toplanan kanlar Eskişehir Bölge Kan Merkezi'ne gönderiliyor. Orada gerekli ayrıştırmalar yapılarak, hastanelerin ve hastaların taleplerine göre dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımızın destek ve bağışlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurabiliyoruz. Amacımız, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak."

        Ateş, 26-28 Şubat tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da 34'üncü kez bağışında bulundu.

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