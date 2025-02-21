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        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bilecik ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:36
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        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bilecik ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadelede ekiplerimiz, yolların açık kalması ve vatandaşlarımızın güvenliği için aralıksız çalışıyor. Sahada, 9 greyder, 5 kamyon, 3 loder, 18 kontrol aracı, 6 kanal kazıcı, 78 personelimiz görev başındadır."

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