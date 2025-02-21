Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yeşil Kampüs Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı festivalde, bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunları ifade edildi:

"Yeşil kampüs tır ile sıfır atık, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlanmaktadır. Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, geri dönüşüm uygulamaları, su ve enerji tasarrufu ile çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapılmıştır. Etkinlik süresince öğrencilerimiz, interaktif sunumlar ve uygulamalarla çevre bilincini artırmaya yönelik deneyimler kazandı. Çeşitli atölyeler ve eğitimlerle sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık oluşturulurken kampüs içerisinde daha çevreci ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur."