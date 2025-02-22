Bilecik'in köyünde üretilen "hardal tohumlu turşu" ile ihracata hazırlanıyorlar

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde "hardal tohumlu turşu" üretim tesisi kuran Aras Omid ve Mehmet Fikir, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki kentlerde ilgi gören ürünlerini ABD, Kanada ve Almanya'ya ihraç etmek için yurt dışındaki marketlere numune gönderdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2012'de mezun olan İngilizce, Farsça, Özbekçe ve Hintçe yeminli tercümanlık yapan Omid ile uzun yıllar Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurluğu görevinde bulunan sınıf arkadaşı Fikir, Ağustos 2024'te işlerinden ayrılıp, turşu üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Bu kapsamda 447 nüfuslu Küplü köyündeki 2 katlı bir binanın bodrum katındaki depoyu kiralayan, 3 aylık çalışma sonucu 60 metrekarelik tesislerini faaliyete geçiren ikili, Antalya'daki üreticilerden temin edilen havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri, sterilizasyon, yıkama ve doğrama aşamalarından geçirdikten sonra hardal tohumu ekleyip turşuya dönüştürüyor.

Haftada ortalama 1500 ila 2 bin kavanoz turşu üreten, ürünlerini İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu illerindeki yöresel ürün marketlerine pazarlayan Omid ve Fikir, numune gönderdikleri ABD, Kanada ve Almanya'ya ihracata hazırlanıyor.

Evli ve bir çocuk babası Afganistan uyruklu 38 yaşındaki Aras Omid, AA muhabirine, mezun olduktan sonra özel sektörde çalıştığını, Ankara'da yeminli tercümanlık ofisi açtığını söyledi.

Dış ticaretle de ilgilendiğini dile getiren Omid, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak amacıyla çalışıyordum. Yurt dışı bağlantılarım sayesinde, Orta Doğu mutfağında yaygın olan ancak Avrupa'da profesyonel anlamda üretilmeyen hardal tohumlu turşulara olan ilgiyi fark ettim. Sınıf arkadaşım Mehmet Fikir'e düşüncemi açtım ve bir girişim başlatmaya karar verdik."

- "İhracat sürecine hazırlanıyoruz"

Omid, ürünlerine İstanbul ve Ankara pazarlarında yoğun ilgi gösterildiğini, olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.