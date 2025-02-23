Bilecik'te firarı hükümlü yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ile kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.