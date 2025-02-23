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        Bilecik'te firarı hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:06
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        Bilecik'te firarı hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ile kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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