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        Bilecik'te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada, aranma kaydı bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:23
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        Bilecik'te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada, aranma kaydı bulunan zanlı yakalandı.

        Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.T'yi yakaladı.

        Ö.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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