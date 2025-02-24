Bilecik'te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada, aranma kaydı bulunan zanlı yakalandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada, aranma kaydı bulunan zanlı yakalandı.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.T'yi yakaladı.
Ö.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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