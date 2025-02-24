Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet A, idaresindeki 34 VU 0378 plakalı otomobil, Karaköy köyü Naldöken mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşe A. ve Fatma İ, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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