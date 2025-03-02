Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.

        Kazada yaralanıp Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan 11 kişinin tamamının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

        - Olay

        F.Ö. idaresindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampası mevkisinde, D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpmıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki 10 yolcu ile tır şoförü F.Ö. yaralanmıştı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi
        Bilecik'teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi
        Bilecik'te TIR, yolcu otobüsüne çarptı; 11 yaralı
        Bilecik'te TIR, yolcu otobüsüne çarptı; 11 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11...
        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 ki...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 ki...
        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi ya...
        Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi ya...
        AK Parti'li Yağcı'nın vefat eden babası Bilecik'te son yolculuğuna uğurland...
        AK Parti'li Yağcı'nın vefat eden babası Bilecik'te son yolculuğuna uğurland...