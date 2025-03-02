Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.
Kazada yaralanıp Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan 11 kişinin tamamının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.
- Olay
F.Ö. idaresindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampası mevkisinde, D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki 10 yolcu ile tır şoförü F.Ö. yaralanmıştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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