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        Bilecik'te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle ay çekirdeği eleme tesisi kuran Yaşar Tokcan, yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:37
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        Bilecik'te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle ay çekirdeği eleme tesisi kuran Yaşar Tokcan, yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor.

        İlçede yaklaşık 30 yıldır kuru yemiş sanayisinde kullanılan ay çekirdeğinin toptancılığını yapan 62 yaşındaki Tokcan, Nisan 2021'de eleme tesisi kurmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurduğu "Kırsal Kalkınma Destekleri"nden Ocak 2022'de yararlanmaya hak kazandı.

        Bu kapsamda kendisine hibe edilen 869 bin lirayla inşaat malzemeleri ile makine ve ekipmanlarını temin eden Tokcan, 7 aylık çalışma sonucu Temmuz 2022'de 850 metrekare kapalı alana sahip tesisi faaliyete geçirdi.

        Ayda ortalama 80 ton ürün eleme kapasitesine sahip tesisinde, Bilecik'in yanı sıra Denizli, Konya, Kayseri ve Erzurum'daki üreticilerden aldığı ay çekirdeklerini 4 personelinin de yardımıyla kalite ve türlerine göre ayıran Tokcan, ürünlerini işlenmek üzere çuvallar halinde İstanbul, Ankara, Sakarya ve Eskişehir'deki kuru yemiş firmalarına gönderiyor. Tokcan, yılda yaklaşık 1000 ton ay çekirdeği eleyip, kalitelerine göre gruplandırıyor.

        - "Destekle işimiz yüzde 300 arttı"

        Evli ve 3 çocuk babası Yaşar Tokcan, AA muhabirine, tesisini kurmasıyla işlerinin düzenli hale geldiğini söyledi.

        Özellikle eleme sistemi ile deponun süreci kolaylaştırdığını vurgulayan Tokcan, şöyle devam etti:

        "Önceden tabiri caizse kara düzen yapıyorduk. Önceki yıllarda çalıştığım kapasiteye göre işimiz yüzde 300 arttı diyebilirim. Pazar payımız da yükseldi. Böylece bizi tanıyanlar da çoğaldı. Destekten dolayı çok memnunuz."

        Eleme sürecine ilişkin bilgi veren Tokcan, "Mal gelince havuza dökülüyor. Daha sonra ürün asansörle makineye geliyor. Makinede malı temizleme işlemi yapılıyor. Son olarak ikinci bir işlem görüp çuvallanmak üzere başka bir firmaya gönderiliyor." dedi.

        Tokcan, destekten büyük yarar gördüğünü dile getirdi.

        Sektör fark etmeksizin tüm girişimcilere devletin sunduğu imkanlardan yararlanma tavsiyesinde bulunan Tokcan, "Bana soruyorlar, 'Faydalanınca ne oldu?' diye. 'Ne olduğu gayet ortada, siz de görüyorsunuz' diyorum. İşimizin kapasitesi büyüdü. Bu desteklerle yalnızca kişilere değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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