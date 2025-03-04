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        İKMİB'den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret

        İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:38
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        İKMİB'den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret
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        İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret gerçekleştiren İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) direktörü Alper Ondur ve beraberindeki heyete, BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ardahan Eski ve uzman araştırmacılar tarafından araştırma altyapısı ve teknolojik imkanların tanıtıldığı kaydedildi.

        İki kurum arasında yapılacak iş birliği ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Laboratuvar olanakları, yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve sanayiye yönelik projeler detaylı olarak paylaşıldı. Görüşmelerde, akademik bilgi birikimi ile sanayi tecrübesini bir araya getiren yenilikçi çözümler, sürdürülebilir üretim teknikleri ve sektörde rekabet avantajı sağlayacak projeler ele alındı. İki kurum temsilcileri, mevcut projeler ve gelecekte gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak çalışmaların sektöre sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ziyaretin, kimya sektörüne yönelik inovasyon ve teknolojik gelişmeleri destekleyecek önemli bir adım olması hedeflenmektedir."

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