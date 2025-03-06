Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı

Programda, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da yer aldı.

Emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Aygöl, kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmalarının devamının gelmesini diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevinde düzenlenen programda Vali Aygöl, polislerle sohbet etti.

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