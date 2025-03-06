Osmaneli ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

Bahçede yapılan yoklamayla öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi.

Daha sonra yapılan duyuruyla öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra halinde bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma alanlarına ulaştı.

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