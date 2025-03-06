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        Osmaneli ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:28
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        Osmaneli ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

        Osmaneli İlkokulundaki tatbikatta tüm alanlarında çalan acil durum zil sesiyle "çök, kapan, tutun" hareketi yapılarak zil sesinin bitmesi beklendi.

        Daha sonra yapılan duyuruyla öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra halinde bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma alanlarına ulaştı.

        Bahçede yapılan yoklamayla öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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