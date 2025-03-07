Bilecik'te tarım yatırımları ve sulama sistemleri desteği bilgilendirme toplantısı

Bilecik'te, 2025 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Bireysel Sulama Sistemleri Desteği başvuru dönemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı Salonu'nda düzenlenen programda, Bilecik'in tarım kenti olmasının yanında organik tarımında ön planda olduğu kent olduğunu söyledi.

Bilecik'in güzel bir doğasının bulunduğunu ve insanlarında en fazla arzuladığı organik doğal ürünlere ulaşmak olduğunu vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

"Bir sezonda 3 farklı ürün üretebilen toprak başka nerede var. Bu kadar önemli topraklarda yaşıyoruz. Biz tarımı, üretimi devam ettirdiğimiz gibi sahip çıkmamızda önemli bir husus. Bunlara sahip çıkıp, kendi ürünlerimize sahip çıkarsak hem çiftçimizi destekleyeceğiz hem arazimize sahip çıkacağız hem de memlekete girdi sağlamış olacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da tarımsal üretim anlamında son 10 yılda 2 eylem planı hazırladıklarını aktararak, "2020-2025 yılı eylem planında özellikle AR-GE ve üretim potansiyeli üzerine çalışmalar yaptık. 2025-2030 yıllarında üretim planlaması, pazarlama stratejisi ve kırsal kalkınma çalışmaları üzerine gerçekleştireceğiz." dedi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ise tarım ve hayvancılığın, sadece gıdada arz güvenliği açısından değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği ve yerel ekonominin güçlenmesi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.