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        Bilecik'te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gönderilen yeşil soğanlar, ilçedeki kadınlarca demetlenip paketleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:27
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        Bilecik'te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gönderilen yeşil soğanlar, ilçedeki kadınlarca demetlenip paketleniyor.

        İlçedeki seralar ile tarlalarda kasım ayında dikimine başlanıp mayısa kadar aralıklarla ekilip hasat edilen yeşil soğan, ilçedeki tesislerde İnhisarlı kadınlarca çamurundan temizlenip ayıklanarak 250 gramlık demetler haline getiriliyor.

        Kadınlar, yılda ortalama 1610 ton rekolte elde edilen ürünün dikim, söküm, toplama ve yıkama aşamalarında da emek veriyor.

        Temizlenip demet haline getirilen yeşil soğanlar, paketlendikten sonra satış için İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi illerdeki toptancı hallerine gönderiliyor.

        İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, belediye olarak ilçedeki kadın istihdamına önem verdiklerini söyledi.

        İlçedeki kadınların son derece çalışkan olduklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

        "Kadınlarımızın yüzde 80'i arazide çalışıyor. Geri kalan kısmı da evlerinde işçilere yemek yapıyor. Bu tesiste de yaklaşık 30 kadın arkadaşımız yeşil soğan temizliyor. Bu soğanlar ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'daki toptancı hallerine gönderiliyor. Kütahya ve diğer çevre illere de gönderildiği oluyor."

        - "Çalışmak, üretmek kadar güzel bir şey yok"

        Arslan, yeşil soğan temizleyen kadınların saat 08.00'de mesaiye başladıklarını, hava kararana kadar çalıştıklarını belirtti.

        Kadınların çalışırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulduklarını aktaran Arslan, "Sohbet edip, birbirleriyle dertleşiyorlar. Yeşil soğanda çalışmak çok eğlenceli. Biz de zaman zaman çalışan kadınlarımızı ziyaret ediyoruz." dedi.

        Arslan, kadın istihdamı sayesinde ekonomiye büyük katkı sağlandığını vurgulayarak, "Kadınların çalışması benim için çok önemli. Çalışmak, üretmek kadar güzel bir şey yok. İnhisar'da yaşayan kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

        Yeşil soğan temizleyen 56 yaşındaki Naciye Uygun ise yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını anlattı.

        Keyifli vakit geçirdiklerine değinen Uygun, "Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Şu anda ramazan dolayısıyla herkes kendi işinde, ibadetinde. İnşallah yeşil soğanlarımız girdikleri evlere mutluluk ve huzur getirir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

        Bir çocuk annesi 60 yaşındaki Emine Şanlı da işlerini severek yaptıklarını, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getirdi.

        Temizledikleri soğanların Marmara'daki sofraları süslediğini kaydeden Şanlı, "Mutluyuz. Hayatımızdan memnunuz. İnşallah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü güzel geçer." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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