Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi

Programda düğme dikme, örgü örme ve iğneye iplik geçirme gibi yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman tarafından çeşitli ödülleri verildi.

Etkinlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu ile kadın besici Kezban Ayyer birer konuşma yaptı.

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