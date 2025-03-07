Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi

        Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden "1 Kadın 1001 Emek Projesi" ile Kadın Emeğine Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden "1 Kadın 1001 Emek Projesi" ile Kadın Emeğine Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.

        Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün BİL-EN Programı kapsamında hazırlanan projenin son günü sunumuyla, kadın emeğinin ve varlığının toplumsal hayattaki önemi anlatıldı.

        Etkinlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu ile kadın besici Kezban Ayyer birer konuşma yaptı.

        Programda düğme dikme, örgü örme ve iğneye iplik geçirme gibi yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman tarafından çeşitli ödülleri verildi.

        Programın son bölümünde kursiyerlerin sergi açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sun...
        Bilecik'te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sun...
        Bilecik'te tarım yatırımları ve sulama sistemleri desteği bilgilendirme top...
        Bilecik'te tarım yatırımları ve sulama sistemleri desteği bilgilendirme top...
        Bilecik'te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Bilecik'te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Osmaneli ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Osmaneli ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Pazaryeri'ndeki Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buz tuttu
        Pazaryeri'ndeki Büyükelmalı ve Bozcaarmut göletlerinin yüzeyi buz tuttu
        Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı
        Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı