Bilecik'te "Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezince, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurulan stantta, Dr. Erim Berkin Eker ile hemşire Zeynep Fatma Özkarlı tarafından vatandaşlara göğüs hastalıkları ve obeziteyle mücadele yöntemleri ile tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.
Sağlıklı beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin de öneminin vurgulandığı etkinlikte, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.