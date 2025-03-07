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        Bilecik'te "Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:02
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        Bilecik'te "Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezince, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurulan stantta, Dr. Erim Berkin Eker ile hemşire Zeynep Fatma Özkarlı tarafından vatandaşlara göğüs hastalıkları ve obeziteyle mücadele yöntemleri ile tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

        Sağlıklı beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin de öneminin vurgulandığı etkinlikte, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da yer aldı.

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