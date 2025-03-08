Bilecik'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken dumandan etkilenen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Doğan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Ali Doğan'a (75) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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