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        Bilecik'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:51
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        Bilecik'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Ali Doğan'a (75) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Giriş katında bulunan iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken dumandan etkilenen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Doğan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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