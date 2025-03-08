Bilecik'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Ali Doğan'a (75) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Giriş katında bulunan iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken dumandan etkilenen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Doğan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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