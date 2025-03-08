AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Bilecik'te, AK Parti İl Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelesinin bir sembolü olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak gördüğünü anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'le birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadılar. 2013'te kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015'te kadınlar, seçme ve seçilme haklarını tam olarak kullanmaya başladı. 1935'te yüzde 4,1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiç aşılamamıştı. Bu oran, 23 yılda peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı."

"Elde ettiğimiz kazanımların yanında daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız." diyen Aydemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kadınların güçlü olduğu bir toplum geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."