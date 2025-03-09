Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Aile Yılı" dolayısıyla, uzun yıllardır evli olan çiftlerle iftarda bir araya geldi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Aile Yılı" dolayısıyla, uzun yıllardır evli olan çiftlerle iftarda bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevi'nde düzenlenen organizasyonda Vali Aygöl, çiftlerle sohbet etti.
Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirtti.
Çiftleri hayat arkadaşlıklarından dolayı tebrik eden Aygöl, "2025 Aile Yılı vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için buradayız." ifadesini kullandı.
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