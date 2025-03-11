Bilecik'te kaçak tütün ve parfüm operasyonu

Yapılan aramalarda, A.A.D'nin evinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tütün, tütün mamulü ile emtia kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

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