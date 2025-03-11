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        Bilecik'te kaçak tütün ve parfüm operasyonu

        Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 740 paket sigara ve 31 şişe parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:51
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        Bilecik'te kaçak tütün ve parfüm operasyonu
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        Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 740 paket sigara ve 31 şişe parfüm ele geçirildi.

        Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tütün, tütün mamulü ile emtia kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Yapılan aramalarda, A.A.D'nin evinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Şüpheli A.A.D. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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