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        Pazaryeri'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:37
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        Pazaryeri'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Okul Müdürü Abdul Vahap Demirtaş, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM çatısı altında emsaline az rastlanmış bir coşku ve duygu seli eşliğinde kabul edildiğini söyledi.

        Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı oratoryonun ardından "İstiklal Marşı'nı En İyi Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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