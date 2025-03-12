Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini konu alan tiyatro gösterisi ve video gösterimi yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin iman ve gönüllerdeki büyük güç sayesinde tarih boyunca zaferler elde ettiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerini anımsatan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"Şu gönül zenginliğini de ifade etmek isterim ki, o dönemde Mehmet Akif zaten diyor ki, 'Bu benim eserim değil, milletimin eseri.' Yani, 'Ben bugün bunu bir daha yazamam çünkü bunu millet bize yazdırdı. Kahramanlar bize yazdırdı.' O dönemin şartlarını ifade etme anlamında çocuklarımız da bunu sergilemeye çalıştılar."

Ertuğrulgazi Lisesi Müdürü Erkan Çınar'ın da katılımcılara hitap ettiği, oratoryo gösterisiyle devam eden program, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Organizasyona, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.