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        Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:13
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        Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kısa film ve slayt gösterimi yapıldığı etkinlikte, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise insan hayatına adanmış kutsal mesleği büyük bir fedakarlık ve özveriyle icra eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da 14 Mart'ın, yalnızca bir meslek bayramı olmadığını aynı zamanda sağlık alanında fedakarca çalışan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının değerini bir kez daha hatırlandığı özel bir gün olduğunu söyledi.

        BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu'nun da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, müzik dinletisi ve beyaz önlük giyme töreniyle sona erdi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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