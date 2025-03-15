Pazaryeri'nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı

Ekipler yeşil alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirirken, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve yangınların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin broşür dağıttı.

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