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        Pazaryeri'nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelleri köylerde vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 08:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 08:47
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        Pazaryeri'nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelleri köylerde vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.

        Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri sorumluluk bölgelerindeki köylerde, vatandaşları anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        Ekipler yeşil alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirirken, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve yangınların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin broşür dağıttı.

        Galeri
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