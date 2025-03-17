CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den Çanakkale Zaferi mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında Türk ulusunun, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve yurdunu korumak için verdiği mücadelelerin onun büyüklüğünün ve yurtsever kimliğinin yansıması olduğunu ifade etti.

Türk ulusunun kuşaktan kuşağa aktarılan bu kararlılığın Anadolu'da, tam bağımsız, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açtığını aktaran Tüzün, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel ülkemizi bizlere armağan eden eşsiz önderimiz Atatürk başta olmak üzere, yaşamını ülkesine adayan tüm kahramanlarımıza, geçmişi büyük zaferlerle dolu şanlı ordumuza, yurt sevgisini canından üstün bilen şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, yurt sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları, savaşımları, cesaretleri ve takdirle karşılanan tutumları hiçbir zaman unutulmayacaktır."