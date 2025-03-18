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        "Geleceğimize El Atalım" projesi kapsamında Bilecikli çocuklar Çanakkale'yi ziyaret etti

        Bilecik'te "Geleceğimize El Atalım" projesi, 12-18 yaş aralığındaki 30 çocuk, Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:20
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        "Geleceğimize El Atalım" projesi kapsamında Bilecikli çocuklar Çanakkale'yi ziyaret etti
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        Bilecik'te "Geleceğimize El Atalım" projesi, 12-18 yaş aralığındaki 30 çocuk, Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.

        Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Çanakkale'deki şehitlikler ve anıtları ziyaret eden çocuklar, ecdadın savaştığı yerleri görme imkanı buldu.

        Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği Başkanı Sueda Bozkaya, derneğin kuruluş amacının gençlerin sosyalleşmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' düsturuyla çıktığımız bu yolda dernek olarak Çanakkale'yi ziyaret etti. Tarihi ve kültürel bilinci artırmak amacıyla 23 Nisan'da Ankara'ya ve 15 Temmuz'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen İçişler Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Genel Müdürlüğümüze ve Valimiz Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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