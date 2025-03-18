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        Bilecik'te genç çiftçinin ürettiği 10 çeşit marul Akdeniz salatasına dönüşüyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde işlenerek Akdeniz salatası yapılmak üzere yurdun çeşitli noktalarındaki zincir marketler ile restoranlara gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:58
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        Bilecik'te genç çiftçinin ürettiği 10 çeşit marul Akdeniz salatasına dönüşüyor
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul yetiştiren Ali Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde işlenerek Akdeniz salatası yapılmak üzere yurdun çeşitli noktalarındaki zincir marketler ile restoranlara gönderiliyor.

        Eskişehir'de doğup büyüyen, 2017'de lise öğrenimini tamamladıktan sonra ailesinin çiftçilikle uğraştığı memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesine yerleşen 26 yaşındaki Haldan, 2021'de babası Bahri Haldan'dan işleri devraldı.

        Haldan, Antalya'dan temin ettiği "kırmızı lolorosso", "yeşil lolorosso", "yeşil endivyen", "kırmızı endivyen", "kırmızı palamut", "yeşil palamut", "yedikule", "polorosso", "yeşil gül" ve "kırmızı gül" cinsi 10 çeşit marul fidesini, 15 personelinin yardımıyla ilçedeki 70 dönüm araziye kurulu seraya dikti.

        Aynı yıl Haldan, bir firmayla anlaşarak mahsullerini İstanbul'a göndermeye başladı.

        Haldan'ın yıllık ürettiği 1,5 milyon adet marul, İstanbul'daki tesiste yıkama, doğrama ve paketleme aşamalarının ardından Akdeniz salatası olarak tüketilmek üzere yurdun farklı noktalarındaki zincir marketlere ve restoranlara gönderiliyor.

        Bu sene marullarının fidelerini tohumdan üretmeye başlayan Haldan, ilerleyen yıllarda daha farklı cins marulları topraksız tarımla yetiştirmeyi planlıyor.

        - "Sabahtan akşama kadar seradayız"

        Ali Haldan, AA muhabirine, işe 4 yıl önce "kıvırcık" marul üreterek başladığını söyledi.

        Daha sonra farklı türlere yöneldiğini anlatan Haldan, "Bunlardan memnun kaldık. 4 senedir de devam ediyoruz. Bunlar Akdeniz salatasında kullanılıyor. Bizim türlerimiz daha aromalı. Sadece bir çeşidinden yediğiniz zaman pek lezzet alamazsınız ama hepsini karıştırdığınızda güzel bir aroma ortaya çıkıyor. Kokulu ve baharatlı gibi oluyor. Bu nedenle çok tercih ediliyor." ifadesini kullandı.

        Haldan, üretim süreci hakkında bilgi vererek, "Mayıs ve hazirana kadar aralıklarla dikip hasat ediyoruz. Marulu dikmekle iş bitmiyor, sabahtan akşama kadar seradayız. Toprağı çapalıyoruz, otları temizliyoruz, gerekli yerleri traktörle sürüyoruz." dedi.

        Ailesinden büyük destek gördüğünü ifade eden Haldan, "Çevremdekilerden de olumlu dönüşler alıyorum. Bu işe girmek isteyenlerin yeniliklere açık olmaları, denemeleri lazım. Denemeden göremezler. 'Bunu yapamam' derlerse zaten yapamazlar. 'Yapabilirim' desinler." diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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