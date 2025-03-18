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        Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:40
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        Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenleri sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Burada Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programda okul Müdürü Kemal Kutluer günün önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin sahnelediği şiir tiyatrosu ve diğer gösterilerle program sona erdi.

        Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkan Vekili Büşra Kanat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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