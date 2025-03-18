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        Bilecik'te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:31
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        Bilecik'te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı
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        Bilecik'te, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Bilecik Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, tören mangasınca saygı atışı yapıldı.

        Şehitlik Defteri'ni imzalayan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini Çanakkale Deniz Zaferi'yle dünyaya gösterdiğini söyledi.

        Söz konusu zaferle Anadolu'nun sonsuza kadar "Türk yurdu" olarak kalacağının tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

        "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlıkları, bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan en büyük mirastır. Ecdadımızın gösterdiği fedakarlık, bugün bizlere yol göstermeye devam ediyor."

        Bilecik Şehitliği'ndeki tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesince hazırlanan tiyatro gösterisiyle devam eden program, ödül töreniyle son buldu.

        Törenlere, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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