Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Öğretmenevi'ndeki organizasyonda Vali Aygöl, ailelerle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, şehitler ile gazilerin vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkların asla unutulmayacağını vurguladı.

Organizasyonda dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten Aygöl, "Onlar, Türk milletinin aileleri, evlatları olmuşlardır. Bizler de onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesini yaptı.