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        Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlanıyor

        Bilecik'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:11
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        Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlanıyor
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        Bilecik'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki törende, Nevruz Bayramı'nın, sadece takvimlerde işaretlenen bir tarih olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık köklü bir geleneğin, umudun, yenilenmenin ve birlikteliğin sembolü olduğunu söyledi.

        Nevruzun aynı zamanda evrensel bir mesaj olduğunu ifade eden Bircan, "Doğanın döngüsüne saygı duymayı, umudu canlı tutmayı, birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek kutladığı bu bayram, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Nevruz Bayramı, sadece geçmişi yad etmek değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmaktır." dedi.

        Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), eğitim gören öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ile "Bir başkadır benim memleketim" adlı şarkıyı seslendirmesiyle devam eden programda, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ile protokol üyeleri, boyalı yumurtalı tokuşturmak yerine TÖMER öğrencilerine hediye etti.

        Program, nevruz ateşinin yakılması ve öğrencilerin üzerinden atlaması, ok atışı, yumurta boyama ve protokol üyelerinin halat çekme yarışması ile hazırlanan stantların gezilmesiyle sona erdi.

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