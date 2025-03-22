Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bilecik Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğünce, Kepen köyü yerleşkesinde hazırlanan alanda Vali Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ve protokol üyeleri ile öğrenci ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Toprakla buluşan her fidanın, geleceğe bırakılan bir nefes, yarınlara ekilen bir umut olduğunu dile getiren Aygöl, "Ormanlar sadece doğanın değil, insanlığın da geleceği. Herkesin ağaç dikme ve doğayı koruma sorumluluğu taşıması gerekiyor." dedi.

- Söğüt'te anaokulu açıldı

Söğüt ilçesinde, iş adamı Orhan Karabuda tarafından yaptırılan 8 derslikten oluşan anaokulun açılışı yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, Ülkü-Dt. Orhan Karabuda Anaokulunun temel atma töreninde, eğitime verilen desteğin en somut göstergelerinden birini Söğüt'te yaşadıklarını söyledi.

İmzalanan protokolün ardından atılan anaokulu temelinin, geleceğin teminatı çocuklar için önemli bir adım niteliğinde olduğunu ifade eden Aygöl, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin katkısı eğitimde fırsat eşitliği yaratmada büyük rol oynamaktadır. Anaokulu, Söğüt'te okul öncesi eğitimi güçlendirecek ve çocuklara modern bir eğitim ortamı sunacaktır. Söğüt'e kazandırılacak olan bu eğitim yatırımı, geleceğe yapılan en güzel yatırım. Eğitim dostlarına teşekkür ediyor, okulun en kısa sürede tamamlanarak minik öğrencilerimize kapılarını açmasını diliyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve iş insanı Orhan Karabuda, 8 derslikli anaokulunun temelini attı.