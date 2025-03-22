Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi

        Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi
        ABONE OL

        Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen programda, kıymetli topraklarda bulunduklarını belirterek, Söğüt'ün başlangıçların ilçesi olduğunu vurguladı.

        İlklerin yaşandığı şehirden yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Aygöl, şöyle konuştu:

        "Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, bu toprakların ebediyete kadar Türk toprağı kalacağını bizlere kanlarıyla ispatlamış kahramanların yattığı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Onun için manevi ve milli bir sürüş yapacağız. Biz manevi ve milli duygularımıza, şehirlerimizin fedakarlıklarına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Sürüşü kurallara uygun ve kazasız bir şekilde tamamlamanızı arzu ediyoruz."

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da bu etkinliğin sadece bir motosiklet sürüşü olmadığına değinerek, ecdadın tohumlarının atıldığı Söğüt'ten kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye uzanan bir sürüş olacağını söyledi.

        Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez de Söğüt'ün Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, Çanakkale'nin de bağımsızlık mücadelesinin destanlaştığı topraklar olduğunu dile getirdi.

        Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Vali Aygöl, yapılan duanın ardından türbeden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a teslim edilmek üzere Yörümez'e verdi.

        Törene, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Bilecik'ten kısa kısa
        Bilecik'ten kısa kısa
        Bilecik'te "Bilinçli toplum, bilinçli tüketici" semineri düzenlendi
        Bilecik'te "Bilinçli toplum, bilinçli tüketici" semineri düzenlendi
        Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlanıyor
        Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlanıyor
        Bilecik'te Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları düzenleniyor
        Bilecik'te Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları düzenleniyor
        Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu