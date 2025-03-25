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        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi

        Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih namazı sonrası camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 08:56
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        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih namazı sonrası camilerde dua edildi.

        Kayıboyu Camisi olmak üzere kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve vaaz verildi.

        Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih namazı sonrası dualar edildi.

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