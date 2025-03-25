Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih namazı sonrası camilerde dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih namazı sonrası camilerde dua edildi.
Kayıboyu Camisi olmak üzere kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve vaaz verildi.
Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih namazı sonrası dualar edildi.
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