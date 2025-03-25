Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih namazı sonrası camilerde dua edildi.

Kayıboyu Camisi olmak üzere kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve vaaz verildi.

Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih namazı sonrası dualar edildi.