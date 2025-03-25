Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor

        Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor
        ABONE OL

        Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor.

        İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Bolu, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'tan gelen 250 kız ve erkek sporcu, 10 farklı sıklette 2 gün mücadele edecek.

        Sıkletlerinde ilk 3 dereceye giren sporcular, Amasya'da 26-27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlere ve sporculara başarılar dileyerek, minik judocuların yeteneklerini sergileyeceğini söyledi.

        Kıran kırana güzel müsabakaların olduğunu anlatan Demir, "Temas sporu, bireysel branşın zorlukları var. Kendim eski milli güreşçi olarak bizim branşımızla judo branşı birbirine çok yakındır. Biz elbiseyi tutmadan onlar elbiseyi tutarak müsabaka yapıyorlar. Gerçekten zorluğu çok fazla ve sakatlık oranı olabilecek kapasitede, diğer branşlara göre çok fazla. Temennimiz, sakatlık olmadan centilmenlik içeresinde müsabakaların tamamlanması." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        "Osmanlı şerbetleri"nin geleneksel ürün adı olması için başvuru yapıldı
        "Osmanlı şerbetleri"nin geleneksel ürün adı olması için başvuru yapıldı
        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
        Bilecik'te Filistin için camilerde dua edildi
        Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları so...
        Bilecik'te düzenlenen Gençler, Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları so...
        Bilecik'te samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bilecik'te samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bilecik'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönde...
        Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönde...