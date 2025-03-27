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        Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:10
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        Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı programı gerçekleştirildi.

        Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesi'nin organize ettiği programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, dualar yapıldı ve teravih namazı kılındı.

        Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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