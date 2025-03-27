Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı düzenlendi

Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesi'nin organize ettiği programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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