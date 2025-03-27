Bilecikli çiftçiler arazilerini birlikte işleyecek

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de hayata geçirilen "Birlikte Üretim Modeli Projesi" ile çiftçiler, birleştirdikleri arazilerinde el birliğiyle dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut yetiştirecek.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan, "Birlikte Üretim Modeli" adlı projeyle çiftçilerin yan yana olan arazilerini birleştirerek daha fazla alanda aynı ürünü yetiştirmesi amaçlanıyor.

Girdi maliyetleri düşürülerek, rekabet gücünün artırılması hedeflenen proje kapsamında 92 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 392 çuval dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu verildi.

Kurtköy'deki dağıtım programında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, uzun çabalar sonucu toplam 3 bin 800 dekar arazide hayat bulacak projeyi oluşturduklarını söyledi.

Yurt genelinde de arazilerin birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Aygöl, şunları ifade etti:

"Böylece tarım arazilerini korumaya çalışıyoruz ancak burada gönüllü bir çalışma yapılıyor. Hedefimiz, 3 yıl içinde bütün arazilerimizde aynı şekilde ekim yapmak, aradaki sınırları kaldırmak, köyün bütün arazilerinde birlikte üretmek. Bir kooperatif mantığıyla köyümüzün gelirini artırmak, aradaki yol, sınır gibi yerlerde de üretim yaparak tarıma destek vermek."