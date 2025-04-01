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        Bilecik Valisi Aygöl'den İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:11
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        Bilecik Valisi Aygöl'den İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aygöl, mesajında, birinci ve ikinci İnönü savaşlarında Türk milletinin makus talihini değiştiren ve TBMM ile düzenli ordunun güçlerini perçinleyen zaferler elde edildiğini söyledi.

        Bu muharebelerde Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün üstün askeri dehası ve Mehmetçik'in sarsılmaz inancı sayesinde düşman ilerleyişinin durdurulduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük zaferin ardından İsmet Paşa'ya yazdığı telgrafta o meşhur sözleriyle bu başarıyı taçlandırmıştır, 'Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.' Bu sözler, İnönü zaferlerinin yalnızca bir cephe başarısı olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milletimizin bağımsızlığa olan inancının perçinlendiği bir dönüm noktası olduğunu göstermektedir."

        Vali Aygöl, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hepsine saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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