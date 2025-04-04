Bilecik'teki merkez, sahipsiz hayvanları yuvaya kavuşturuyor

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki belediyeye ait Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınağı bulunmayan civar beldeler, ilçeler ile köylerdeki sahipsiz hayvanlar tedavi edilip sahiplendiriliyor.

İlçede 2022 yılında kurulan, Şubat 2024'te yaşamını yitiren iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen cihazlarla donatılan barınakta 2 veteriner hekim, 2 teknisyen ve 3 bakıcı görev yapıyor.

Sahipsiz köpeklere yönelik tasarlanan, 6 bin metrekare alanda kurulu, 750 köpek kapasiteli Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri veriliyor.

Şubat ayında İl Özel İdaresi, barınakları olmayan Vezirhan ve Bayırköy belde belediyeleri ile Gölpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Gölpazarı ilçesi, söz konusu beldeler ile çeşitli köylerden eğitimli personel tarafından toplanan sahipsiz hayvanlar, araçlarla merkeze getiriliyor.

Bakımları ve aşıları yapılan hayvanlar, Osmaneli Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği aracılığıyla sosyal medya üzerinden yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, belediye olarak sahipsiz hayvanlar için kapsamlı ve kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi. Merkeze getirilen hayvanların sahiplendirilene kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Torun, şöyle devam etti: "Bu süreçte bölgemizdeki diğer belediyelerimize ve İl Özel İdaresine de destek oluyoruz. Barınağı bulunmayan belediyelerle ve İl Özel İdaresiyle işbirliği yaparak sokak hayvanlarının ortak sorumluluğunu üstleniyor ve bu canların hak ettikleri yaşam standartlarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu, yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda insani ve vicdani bir görevdir." - Merkezde kısırlaştırılan sahipsiz hayvanlar aşılanıyor Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilçedeki tüm sahipsiz hayvanları merkezde misafir ettiklerini dile getirdi. Bu hayvanlara özenle baktıklarının altını çizen Tetik, "Kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Aşılarını da tamamladıktan sonra Osmaneli Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Sahiplendirme Derneğiyle koordineli şekilde hayvanlarımızı sosyal medya üzerinden sahiplendiriyoruz." dedi.